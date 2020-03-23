Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.


Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:09 Kaynak: DHA

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