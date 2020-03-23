Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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