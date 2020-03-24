Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması dünya basınında geniş yer buldu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünya basınında geniş yer buldu.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması dünya basınında geniş yer buldu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, "Galatasaray'ın 66 yaşındaki patronu Fatih Terim test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı ve ekledi: Hastanede emin ellerdeyim." ifadelerini kullandı.

Fransız L'Equipe gazetes ise haberi okuyucularına "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı." şeklinde duyurdu.

İspanya'nın Marca gazetesi internet sitesinde haberi şöyle paylaştı: " Avrupa'da en son durdurulan liglerden olan Türkiye Süper Ligi'nde şimdi tanınmış bir pozitif vaka var: Fatih Terim."

İtalya basını

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da Terim'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının belli olduğu akşam saatlerinde haberi, internet sitesinden manşetten "Terim pozitif" başlığıyla ilk haber olarak verdi.

Konuyla ilgili haberde de "Futbolda bir başka ünlü isim daha pozitif çıktı. Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü, şimdi Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim de Kovid-19'a yakalandı." ifadesi kullanıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de "Terim pozitif çıktı, hastanede. Emin ellerde" başlığıyla, Terim'in durumunu duyurdu.

SkySport Italia da Terim'in koronavirüse yakalanmasını, "Terim'de Kovid-19 çıktı ancak emin ellerde" diye duyururken, ünlü teknik adamın kısa sürede iyi olacağı mesajını verdiğini aktardı.

Almanya basını

Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından paylaştığına işaret Bild gazetesi, daha önce de Galatasaray Kulübünün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın Kovid-19'a yakalandığını hatırlattı.

"Ran.de" internet sayfası da Türkiye'nin efsane teknik direktörü Fatih Terim'e koronavirüs bulaştığını okuyucularıyla paylaşarak, başarılı teknik direktörün 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ile yarı finale çıktığını ve 2000 yılında da Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazandığını anımsattı.

" Falcao'nun hocasında koronavirüs çıktı"

Fatih Terim'in testinin pozitif çıkması Kolombiya basınında da yankı uyandırdı.

Pulzo adlı spor sayfası haberi, "Kaplan Falcao'nun Galatasaray'daki hocasında koronavirüse rastlandı." ifadeleriyle duyurdu.

Nijerya'nın The Punch gazetesi ise, " Henry Onyekuru'nun teknik direktörünün koronavirüs testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Malta basını

Fatih Terim'in hastalığı, dünyanın farklı bölgelerinde manşetlere çıktı.

Hindistan'ın News18 adlı televizyon kanalı, internet sitesinde paylaştığı haberde, "Galatasaray'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun ikonu Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.

Malta gazetesi Times of Malta ise haberi "İstanbul devi Galatasaray'ın teknik direktörü ve Türk futbolunun simgesi Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı." şeklinde duyurdu.

Galatasaray, Fatih Terim, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: AA

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