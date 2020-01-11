Fatih Terim'in Murillo ve Mert Çetin ısrarı | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in Murillo ve Mert Çetin ısrarı | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in Murillo ve Mert Çetin ısrarı | Transfer Haberleri

6 saat önce

Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama'nın yerini mutlaka dolması gerektiğini kaydeden tecrübeli Fatih Terim bu bağlamda, AS Roma'dan Mert Çetin ya da Sampdoria'dan Jeison Murillo'nun kadroya kazandırılmasını talep etti.

Fatih Terim'in Murillo ve Mert Çetin ısrarı | Transfer Haberleri, System.String[]

Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama'nın yerini mutlaka dolması gerektiğini kaydeden tecrübeli Fatih Terim bu bağlamda, AS Roma'dan Mert Çetin ya da Sampdoria'dan Jeison Murillo'nun kadroya kazandırılmasını talep etti.


'İKİSİNDEN BİRİNİ MUTLAKA ALALIM'


İki oyuncunun da kulüpleri Galatasaray'ın yaptığı ilk tekliflere olumsuz yanıt verirken Terim'in "İkisinden birini mutlaka alalım" demesi üzerine İtalya'ya çıkarma yapıldı.


Murillo için Sampdoria'ya 1 milyon Euro'luk kiralama bedeli önerildi. AS Roma'ya transfer olan ve ilk yarıda fazla şans bulamayan Mert Çetin için de Roma ile görüşmeler yapılıyor.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Galatasaray, Fatih Terim, Mert Çetin, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ryan Babel'den Galatasaray'a gönderme
Hollandalılar, Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı Yeni transferler sonrası Galatasaray, bambaşka bir takıma büründü TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama

Son Dakika Haberleri
15:18 Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor
15:11 TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2 - Son Dakika Spor
15:08 Erzurum'da "Palandöken Outdoor Festivali" devam ediyor - Son Dakika Spor
15:04 Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı - Son Dakika Spor
15:02 Kayserispor, David Simao ile anlaştı - Son Dakika Spor
14:20 TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Son Dakika Spor
13:50 TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 15:20:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim'in Murillo ve Mert Çetin ısrarı | Transfer Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]