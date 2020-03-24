Fatih Terim'in sağlık durumu iyi, Beşiktaş da koronavirüs testi yaptırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından salgın sebebiyle liglere verilen ara sonrası gözler yine spor camiasına çevrildi.



Terim'in salgına yakalanması başta sarı kırmızılı camiayı kızdırırken, Süper Lig maçlarının tüm çağrılara rağmen Avrupa liglerinden bir hafta sonra ertelenmesi, Covid 19 virüsünün diğer taraftar, futbolcu ve teknik ekiplere geçmiş olma olasılığını da beraberinde getiriyor.