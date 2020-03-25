Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızı Buse Terim son durumu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızı Buse Terim son durumu açıkladı - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızı Buse Terim son durumu açıkladı

6 saat önce

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.

Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızı Buse Terim son durumu açıkladı, System.String[]

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.


Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.


Buse Terim, babası Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı Açıklaması

Koronavirüs, Fatih Terim, Buse Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:37 

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