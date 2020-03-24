Son Dakika › Spor › Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika Spor
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
6 saat önce
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: DHA
Son Dakika Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Uzun vadede 278 bin insan ölebilir Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı