Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika Spor

Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

6 saat önce

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama, System.String[]

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: DHA

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