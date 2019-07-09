Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
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Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
, Teknik Direktör Fatih Terim
ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılardan yıllık 18 milyon TL kazanacak. Galatasaray'ın konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
""16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."
(İHA)
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