Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
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Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı

1 saat önce

- Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldıİSTANBUL - Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

- Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
İSTANBUL - Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılardan yıllık 18 milyon TL kazanacak.
Galatasaray'ın konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
""16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.
Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."
Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor
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