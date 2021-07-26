Fatih Terim'in yakın dostu Rui Costa, Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine yeşil ışık yakmadı

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Portekiz devi Benfica, Gedson Fernandes'in kampta gösterdiği performans sonrası kararını değiştirdi. Sporarena'nın haberine göre; Teknik Direktör Jorge Jesus'un olumlu raporuyla Aslan'ın 2+8 milyon euroluk teklifi şimdilik şimdilik için masada kaldı. Sarı-Kırmızılılar, alternatiflere yöneldi.

HERNANİ İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Galatasaray Gedson'daki bu gelişmenin ardından Parma'nın Brezilyalı orta sahası Hernani'ye yöneldi. 27 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Gedson'a göre daha düşük bir maliyetle Hernani'yi bitirebilir.