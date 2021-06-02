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Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak - Son Dakika

Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak

02.06.2021 17:04

Galatasaray'da başkanlık seçimleri nedeniyle teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Fatih Terim, yola devam kararının alınması halinde ekibine karar verdi. Levent Şahin ve Ümit Davala ile yeni sezonda çalışmayacağı bilinen tecrübeli teknik adamın yardımcılığını, sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluklar yaşayan Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yapacağı öğrenildi.

14 Haziran'da sezonu açacak Galatasaray'da tam bir kaos hakim. Sözleşmesi biten futbolcuların yanı sıra yönetim ve teknik direktör konusunda da belirsizlik hakim. Kulüpte bunlar yaşanırken Fatih Terim, sarı-kırmızılılarda devam etmesi durumunda yola devam edeceği yardımcılarını netleştirdi.

TERİM, İKİ İSME ŞANS VERECEK

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni sezonda devam etmesi durumunda Necati Ateş ve Selçuk İnan kulübeye inecek. Ümit Davala ve Levent Şahin'in ayrılık kararı almasından sonra Terim, bu iki isme şans verecek. Tecrübeli teknik adam, geride bıraktığımız sezon teknik kadroda yer alan Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacak. Necati Ateş ve Selçuk İnan, Albert Riera ile beraber teknik ekipte yer alıp, karşılaşmaları kulübeden takip edecek.

Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak

Galatasaray, Necati Ateş, Selçuk İnan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak - Son Dakika Spor


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