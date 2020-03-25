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Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
6 saat önce
Fatih Terim: "İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum" dedi.
Fatih Terim: "İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum" dedi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede gözetim altında tutulan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Terim, şu ifadeleri kullandı: "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:16 Kaynak: DHA
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