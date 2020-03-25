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Fatih Terim: "İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım"
6 saat önce
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak, "İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" dedi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak, "İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" dedi.
Dün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sarı-kırmızılı teknik adam, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:21 Kaynak: İHA
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