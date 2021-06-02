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Fatih Terim kalırsa, Kaan Ayhan Galatasaray ile anlaşacak - Son Dakika

Fatih Terim kalırsa, Kaan Ayhan Galatasaray ile anlaşacak

02.06.2021 10:05

Galatasaray'ın yeni sezon için transferde önceliği stoper bölgesi. Bu doğrultuda listenin en başında ise Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan var. İtalyan ekibi Sassuolo'dan ayrılacağı konuşulan Kaan'ın, teknik direktör Fatih Terim'in sarı-kırmızılılarda görev almaya devam etmesi halinde Aslan olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Transfer, Galatasaray'daki başkanlık seçimlerinin ardından belli olacak.

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ın transferinde büyük bir aşama kaydetti. Oyuncu ile prensipte anlaşan Galatasaray, Sassuolo ile görüşmelere başlayacak. Ancak Kaan'ın arzusu Fatih Terim'le çalışmak. Galatasaray'da Terim'in akıbetinin belirsizliği Kaan transferini olumsuz etkiliyor.

ÖNCELİK KİRALAMAK

Galatasaray, Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. G.Saray'daki başkanlık seçimi sonuçlandıktan sonra yeni başkan Terim'le devam etmek isterse, Kaan'da işler kolaylaşacak.

Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan, Fatih Terim'in kalması halinde Aslan olacak

36 MAÇTA 4 GOL

Geçtiğimiz sezon Sassulo formasıyla 20 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 asist yaptı. Kaan Ayhan, A Milli Takım'da da 36 maçta forma giydi, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim kalırsa, Kaan Ayhan Galatasaray ile anlaşacak

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Son Dakika Spor Fatih Terim kalırsa, Kaan Ayhan Galatasaray ile anlaşacak - Son Dakika Spor


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