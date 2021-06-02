Fatih Terim kalırsa, Kaan Ayhan Galatasaray ile anlaşacak

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ın transferinde büyük bir aşama kaydetti. Oyuncu ile prensipte anlaşan Galatasaray, Sassuolo ile görüşmelere başlayacak. Ancak Kaan'ın arzusu Fatih Terim'le çalışmak. Galatasaray'da Terim'in akıbetinin belirsizliği Kaan transferini olumsuz etkiliyor.

ÖNCELİK KİRALAMAK

Galatasaray, Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. G.Saray'daki başkanlık seçimi sonuçlandıktan sonra yeni başkan Terim'le devam etmek isterse, Kaan'da işler kolaylaşacak.

36 MAÇTA 4 GOL

Geçtiğimiz sezon Sassulo formasıyla 20 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 asist yaptı. Kaan Ayhan, A Milli Takım'da da 36 maçta forma giydi, 4 kez gol sevinci yaşadı.