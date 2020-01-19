Fatih Terim: "Kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız' - Son Dakika Spor

Fatih Terim: "Kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız"

6 saat önce

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Denizlispor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray- Denizlispor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim: Kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız

Galatasaray, Denizlispor, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:08 Kaynak: AA
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