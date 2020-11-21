Fatih Terim, Kayserispor maçında Oğulcan ve Kerem'i oynatmayı düşünüyor
21.11.2020 13:01
Galatasaray'da Fatih Terim, Kayserispor maçında skorun erken gelmesi durumunda hırslarını beğendiği Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla süre vermeyi planlıyor.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan iki genç yetenek Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman performansı her geçen gün artıyor.
İki oyuncunun da artık ilk 11'deki yerlerini almak için Fatih hocanın gözüne girmeye çalıştığı, onların ortaya koyduğu hırs ve disiplinin de Terim'i bir hayli memnun ettiği bildirildi.
KAYSERİSPOR KARŞISINDA FORMA GİYEBİLİRLER
Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında skorun erken gelmesi durumunda iki oyuncuya da daha fazla süre vermeyi hedefliyor.
KARŞILAŞMA PAZARTESİ GÜNÜ
Süper Lig'in 9. Haftasında oynanacak Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor, 23 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da başlayacak.
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