Fatih Terim, Kenan Karaman'ı aradı

Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerini bitiren Galatasaray, yerli bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, dün Türk Telekom Stadı'nda Kenan Karaman'ın menaceri Ersin Akan ile bir araya geldi. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için ilk teklifi yaptı. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği örenildi. Fatih Terim ise Milli Takım'da birlikte çalıştığı Kenan Karaman ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Terim, yeni sezonda kendisini Galatasaray'da görmeyi çok istediğini iletti. Başarılı futbolcu da eski hocasına, bu transfere sıcak baktığını söyledi.

2 milyon Euro maddesi

Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından Kenan Karaman'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 26 yaşındaki Milli yıldızın sözleşmesinde 2 milyon Euro'ya serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor. Özellikle yabancı kuralının değişecek olmasıyla birlikte kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray'a Fatih Terim'in önceliklerinden biri Kenan. Golcü oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor. (Fanatik)