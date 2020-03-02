Fatih Terim, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Terim, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı - Son Dakika

Fatih Terim, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı

6 saat önce

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fatih Terim, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı, System.String[]
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tamer Samet Ş'nin, 4 Mayıs 2019 tarihinde  Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Fatih Terim'in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli Tamer Samet Ş'nin ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi. "Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak  taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından şüpheli hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran'da yapılacak.


- İstanbul
Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
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