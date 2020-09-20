Fatih Terim: "Keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz" - Son Dakika

Fatih Terim: "Keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz"

- Fatih Terim: "Keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Gelişler, gidişler olabilir" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ve bu keyif veren oyunun üzerine koyarak...

- Fatih Terim: "Keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Gelişler, gidişler olabilir"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ve bu keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

"Hakem çok iyi bir maç yönetti"

İyi giden bir Galatasaray olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Terim, "İyi başladık, açıkçası zorlu bir haftaydı. Zorlu haftaya daha girdik. İlk ayağını geçtik. Bugün oyundan çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun her anında televizyon başındaki hiçbir Galatasaraylı kaybetme hissini yaşamadı. Bu keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu oyunu Galatasaraylıların özlediğini biliyorum. Onların mutlu olduğunu görür gibiyim. Bundan zevk alıyorum. Her maçımız birbirinden zor olacak. Biz üzerine koyarak gideceğiz diye düşünüyorum. O inancı yakaladık diye düşünüyorum. Oyuncularımız tamamen ne istediğimizi neredeyse ezberler hale geldi. O yüzden bugün daha farklı da olabilir. Zevkli bir maç oldu. Bunun böyle olmasında en büyük etken de az düdük çalan hakem. Hakeme de buradan teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç yönetti" şeklinde konuştu.

"Kafanızdakiyle gönlünüzdeki gerçekler aynı olmuyor"

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Fatih Terim, "Geçen sene daha da kötüsü vardı, sanki genç takımla gittik kampa. Bu sene kampımızı Florya'da yaptık. Akşamları kendi evlerine gönderdik çok da rahat ettik. Fizik kalitelerini belli noktalaya çektik. Oynama düzenimizi anlatırken de idmanlarda hep beraber olmak önemliydi. Geçen sene 11-12 kişi yoktu. Her maç zorlu. Hajduk'un ardından Fenerbahçe ile oynayacağız. Her zaman kafanızdakiyle gönlünüzdeki gerçekler aynı olmuyor, uğraşıyoruz. Olursa bazı düşüncelerimiz iyi olur. Çünkü her kulüp sıkıntılı, Türkiye'de ekonomik sıkıntıda olmayan kulüp yok. Böyle bakınca karalar bağlayacak halim yok. Ne varsa onları en iyi şekilde hazırlamak benim görevim. 1 ve 2 numaralarımız gayet iyi gidiyor. Bazı oyuncularımız hazır olacak. 5-6 aydır Babel yok, Diagne 11 aydır oynamıyor. Onları da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Burayı kayıpsız geçersek daha da iyi seviyeye geliriz fizik olarak. Alamadık belki istediklerimizi ama herkesin uğraştığın görüyorum. Kendi içimizde onları konuşuyoruz. Bu tip konuları kamuoyuyla paylaşmadan yana değilim. Bir sıkıntı varsa kendi içimizde çözeriz. Biz bu yarışın en önemli takipçilerinden biriyiz" şeklinde konuştu.

"Gelişler, gidişler olabilir"

Takımdan gidecek ve yeni katılacak oyuncuların olabileceğini de dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz. Televizyon başında Fatih Terim'in takımını görmek isteyen Galatasaraylıların mutluluğunu görüyorum yavaş yavaş. Muhakkak hatalar var, tam hazır da değiliz ama sezon başına bakacak olursak bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklerde Galatasaray'ın hanesine iyi şeyleri yazabiliriz. Ocak'ta tekrar bir hamle şansımız var. Ayrıca daha net 10 günümüz var. Ne olur, ne biter bilmiyorum. Ama futbolun dinamizmi içinde her şeyin olacağı gerçeğini unutmamak lazım. Gelişler, gidişler olabilir. Olmadı mevcut kadroyla en azından Ocak'a kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon baskılarımızı biraz daha önce yapmaya başladık"

Taylan Antalyalı ve Belhanda'nın performansları hakkında gelen bir soruyu Terim, şöyle cevaplandırdı:

"3'te 3 yaptık. İyi de oynuyoruz. Daha çok pozisyonlar buluyoruz. İlk Antep maçından başlayarak Neftçi ve Başakşehir maçlarında belki 8 gol attık ama 2 misli de olabilirdi. Fazla pozisyona girmek beni çok mutlu ediyor. Keyif veren futbol benim tarzım oldu hep. Bu sezon baskılarımızı biraz daha önce yapmaya başladık. Bundan memnunum. Pas yüzdesini belki azalttık ama dikine oynamayı daha fazla kullanır olduk. Bundan memnunum. Taylan uzun zamandır 6-8 numara oynuyor gibi oynuyor. Çok da iyi oynuyor. Her geçen gün daha da aşama yapacak. Sahanın içinde bazen gezdiriyorum da onu. Belhanda da bugün iyi mücadele etti. Onun zaten daha önce de goller atması lazım o yeteneğine göre. Şutu az kullanıyor ama bugün söyleye söyleye şutu attırdık."

Fatih Terim, önümüzdeki hafta sahalarına oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle alakalı da, "Futboldaki istatistikler maalesef hiç bitmiyor. İnşallah bu galibiyet serimizi önce perşembe günü, hafta sonu da Ali Samiyen'de sürdürürüz" dedi.

Fatih Terim: Keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz

Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz' - Son Dakika Spor

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