Fatih Terim: Kolay bir şey değil, inşallah süreç onun lehine işleyecek

Evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi ziyaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ALLAH CANINI BAĞIŞLAMIŞ"

Terim, "Dün akşamda çocuklar ve Abdurrahim Bey ile beraber buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha dışı hem saha içi. Bizim için çok kıymetli. Şimdi kendisi ile tekrar görüştüm. Kendisine de bütün duygu ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık. Galatasaray Kulübü ve bizler, elimizden gelen her şeyi onun için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan zaten kimsenin herhangi bir şüphesi yok. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç de onun lehine işleyecek. Kolay bir hadise atlatmadı" diye konuştu.

"İYİ DİLEKLERE İHTİYACI VAR, DUALARA İHTİYACI VAR"

"Bizim, oyuncularımın, yöneticilerimizin, tüm Galatasaray ve tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ihtiyacı var, dualarına ihtiyacı var" diyen Terim, "Açıkçası ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik. Ama yaşam içerisinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz. Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olaya başka türlü de herhangi bir bakış açısından bakmaya gerek yok. Nasibimizde 2020, 2021 yılını hastanede geçirmek de varmış. Herkesin duyguları aynı. Bu sevgi dolu yaklaşımımız, bu gönülden isteğimiz yerini bulacaktır. Omar'a da manen bir destek olacaktır. O da şu anda bunun bilincinde. İnanıyorum ki birkaç günlük analizler, birkaç günlük doktorların yapacağı bazı testler onun lehine işleyecektir. Güçlü bir bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvel sağlığa kavuşur. Galatasaray oyuncusu hiçbir yerde kaybetmek istemez ama böyle hadisede de 'Talihsizliğe bak, oyuncumuz eksildi' de demez. Bizim için insan sağlığı her türlü başarıdan, her türlü sıralamadan önemlidir. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini hissediyoruz. Yoksa başka bir şey için değil. Dünden beri hiçbirimiz iyi değiliz" ifadelerini kullandı.

"BAŞA GELEN HER ŞEYİN DAHA BETERİ VARDIR"

Son dönemde futbolcuların yaşadığı sakatlıklarla ilgili soruyu da Terim, "Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir anlayışa sahibim; Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha beteri vardır. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah'a şükretmek lazım, isyan etmemek lazım. Çünkü dün bunun daha kötüsü var mıydı? Vardı. Bununla yetinmek lazım. Yoksa iki defa aynı yerden Emre'nin ayağı kırıldı. Üçüncü Muslera'nın. Bunu sayabiliriz. Bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, kötüleri, bizi üzecek sarsacak hadiseler olabilir miydi; Çok şükür olmadı. Olan ile savaş vereceğiz. Ben hayatım boyunca öyle davrandım. Kendi başıma gelenlerde de ailemin sıkıntılarında da kendi oyuncularım veya başka oyuncular için de aynı şeyi düşündüm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an evvel uğraşmak lazım. Bu endişe ve kahır, moral olarak insanı kötü yerlere götürür. Onun için hep bu açından bakıyorum" diyerek cevapladı.