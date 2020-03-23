Son Dakika › Dünya › Fatih Terim koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika Dünya
Fatih Terim koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
6 saat önce
Fatih Terim koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Terim koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16
Son Dakika Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı