Son Dakika › Spor › Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak - Son Dakika Spor
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
31 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak deplasmanlara takım uçağıyla gelen genel kurul üyelerinin 26. haftada oynanacak Rizespor maçıyla birlikte uçağa alınmamasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:12
Koronavirüste Türkiye'de ilk vaka resmen açıklanırken futbol camiasında da önlemler devam ediyor. Habertürk'ün haberine göre Galatasaray'da futbolculara dikkatli olmaları yönünde yapılan uyarıların ardından yeni bir hamle daha geldi.
Teknik direktör Fatih Terim, genel kurul üyelerinin takım uçağıyla birlikte deplasmanlara gelme etkinliğini koronavirüs tehdidi nedeniyle 27. hafta oynanacak Rizespor maçı öncesi yasakladı. Terim'in takımın sağlığını korumak için böyle bir karar aldığı ifade edilirken virüsün durumuna göre ilerleyen haftalarda bu kararda değişikliğe gidilebileceği bildirildi.
PARA VERİP TAKIMLA DEPLASMANLARA GİDİYORLARDI
Sarı-kırmızılılarda, genel kurul üyesi olan taraftarlar, belirlenen ücreti ödemesi halinde takımla birlikte deplasmanlara gidiyordu.
Son Dakika Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat