Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak - Son Dakika Spor

Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak

31 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak deplasmanlara takım uçağıyla gelen genel kurul üyelerinin 26. haftada oynanacak Rizespor maçıyla birlikte uçağa alınmamasını talep etti.

Koronavirüste Türkiye'de ilk vaka resmen açıklanırken futbol camiasında da önlemler devam ediyor. Habertürk'ün haberine göre Galatasaray'da futbolculara dikkatli olmaları yönünde yapılan uyarıların ardından yeni bir hamle daha geldi.

Teknik direktör Fatih Terim, genel kurul üyelerinin takım uçağıyla birlikte deplasmanlara gelme etkinliğini koronavirüs tehdidi nedeniyle 27. hafta oynanacak Rizespor maçı öncesi yasakladı. Terim'in takımın sağlığını korumak için böyle bir karar aldığı ifade edilirken virüsün durumuna göre ilerleyen haftalarda bu kararda değişikliğe gidilebileceği bildirildi.

PARA VERİP TAKIMLA DEPLASMANLARA GİDİYORLARDI

Sarı-kırmızılılarda, genel kurul üyesi olan taraftarlar, belirlenen ücreti ödemesi halinde takımla birlikte deplasmanlara gidiyordu.

Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, Rizespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat

Son Dakika Haberleri
19:40 Keçiörengücü: 1-0
19:40 Futbol: TFF 3. Lig
19:39 Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu
19:36 Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
19:36 Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:44:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]