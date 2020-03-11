Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak

Koronavirüste Türkiye'de ilk vaka resmen açıklanırken futbol camiasında da önlemler devam ediyor. Habertürk'ün haberine göre Galatasaray'da futbolculara dikkatli olmaları yönünde yapılan uyarıların ardından yeni bir hamle daha geldi.

Teknik direktör Fatih Terim, genel kurul üyelerinin takım uçağıyla birlikte deplasmanlara gelme etkinliğini koronavirüs tehdidi nedeniyle 27. hafta oynanacak Rizespor maçı öncesi yasakladı. Terim'in takımın sağlığını korumak için böyle bir karar aldığı ifade edilirken virüsün durumuna göre ilerleyen haftalarda bu kararda değişikliğe gidilebileceği bildirildi.

PARA VERİP TAKIMLA DEPLASMANLARA GİDİYORLARDI

Sarı-kırmızılılarda, genel kurul üyesi olan taraftarlar, belirlenen ücreti ödemesi halinde takımla birlikte deplasmanlara gidiyordu.