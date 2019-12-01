Fatih Terim: Lemina benden özür diledi

Fatih Terim, Trabzonspor maçından sonra şu açıklamaları yaptı:



İlk yarı özellikle herhangi bir pozisyon vermedik. Birkaç pozisyonda da çok yaklaştık. Pozisyonlar da yakaladık. Özellikle Belhanda... İki puan kaybettik. Her sezonun kırılma noktası vardır. İkinci yarı kırılma noktası olacaktır. Bu oyunun karşılığı kazanmak olabilirdi. Pozisyon verdik. Orada geriye de düşebilirdik. Bu sonuç oyunu. Kutunun içersinde birilerinin vurması lazım. Başkaldırılarına, isyan etmelerine, kabullenmemelerine alıştığımız bir Galatasaray görmemiz beni mutlu etti. Oyuncularımın mağlubiyetine olan refleksinden memnunum, sonuçtan değil.



Feghouli için normal karşılıyorum. Yıpranmış bir Feghouli Afrika Şampiyonası'na gitti. Sonuna kadar kaldı. Çok fazla izin veremedik. Ocak ayına kadar ondan bazı şeyler bekliyorum.



"LEMINA ÖZÜR DİLEDİ"



1 ay sürecek sakatlığı 1 haftaya indirebiliriz diye devre arası onu aldık. Çıkmasını istemediğim oyunculardan bir tanesiydi Lemina. Özür diledi benden, dilemesine gerek yoktu tabii.