Fatih Terim maç sonu sert konuştu: Oyuncularım...

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:



Tuzlaspor'un çok iyi oynadığını, çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bizim de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Özeti bu. Oyuncular sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler. Onlar bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan. Bu kadar kaçırdık da, böyle oynadık da denecek bir durum yok. Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım. Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüne sokmalarını isterdim. Ben yedek oturacak oyuncu değilim demelerini isterdim. Maalesef. Sahanın en iyisi Emin Bayram'dı. Diğerleri 90 dakika bitsin de geçsin gibiydi. Bugün çok pozisyon da bulmadık, söyleyecek fazla bir şey de yok esasında.