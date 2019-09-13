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Fatih Terim maçı locadan takip etti

1 saat önce

Galatasaray'da cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş, Kasımpaşa maçını locada takip etti.

Fatih Terim maçı locadan takip etti, System.String[]

Galatasaray'da cezalı olan Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş, Kasımpaşa maçını locada takip etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Terim mücadeleyi locadan takip etti. Cezaları olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da deneyimli teknik adamla birlikte maçı izledi.Fatih Terim, ligin 3. haftasındaki Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamalardan dolayı ilk önce 4 maç ceza almıştı. Ceza, itirazdan sonra 3 maça düştü. Terim, cezasının ilk maçını Kasımpaşa karşısında çekti.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla Fatih Terim'e yanlarında olduklarını gösterdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fatih Terim, Galatasaray, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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