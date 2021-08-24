Üye Girişi
Fatih Terim: "Morutan'ın transferinde ufak tefek şeyler kaldı" - Son Dakika

Fatih Terim: "Morutan'ın transferinde ufak tefek şeyler kaldı"

24.08.2021 01:18
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferinde ufak tefek şeylerin kaldığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferinde ufak tefek şeylerin kaldığını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip takımın oyun içinde çok yerde kalmasıyla ilgili gelen soruya, "Herhangi bir takımın oyun planına bir şey diyemem. Bunun çaresini bulacak kişi hakemlerdir. Burada yıllarca bunu söylüyorum, 'Vakit geçiştirmesi bir şey değiştirmez ben vakti sonra eklerim' yaklaşımı futbol adına doğru bir yaklaşım değil. Futbolun momentumu var. Öyle bir şey olmaz. Hakemin görevi oyunu oynatmaktır. İlk yarıda 4 kez doktor girdi. Sadece bunlar 5 dakika 58 saniye. 4 dakika verdi. Dolayısıyla rakip istediği gibi oynar. O onun düşüncesi. Bunu müsaade etmeyecek olan hakemlerimiz. Ben o tarafa doğru. Penaltı, ilk yarı Nelsson'un korner pozisyonu bence anlatmaya gerek yok. İkinci yarı enteresan bir pozisyon var. Diagne kaleciye faul yapmadı. Erken faul çaldı. ya gol olursa? Kendi oyuncularına çarptılar. Düdüğü erken çalınca VAR'ı da ortadan kaldırıyorsunuz. VAR hakemlerinin aktif hakemler olmasından yana değilim. 1 hafta sonra maç idare edecek. Geçen Babel'in ayağına basılmasına herkes penaltı dedi. Oradaki VAR kardeşimiz bu hafta Alanya'da sarı kart gösterdi. VAR ikaz etti. Gitti kırmızı kart gösterdi. Orta hakem ve VAR hakemi bence o uzmanlık alanına konsantre olmalı" diye konuştu.

"İki tarafın bir noktada buluşmasını istiyorum"

Çaykur Rizespor ile yaşanan olaylardan dolayı Oğulcan Çağlayan'ın oynayamamasının sorulması üzerine Terim, "Açıkçası ben açık yüreklilikle bu konular kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. Halletme noktasında iki tarafın profesyonelleri Florya'da müthiş bir çalışma yaptılar. Sonunda da oyuncular, rakamlar anlaşıldı. Ben de tüm samimiyetimle açıkladım. Ondan sonra TFF, Rizespor, Galatasaray arasında bazı konular gelişti. Ben bu konuların uzağında kalmak istiyorum. Başkanımız ve ikinci başkanımız hukuki tarafları anlattılar. Ben başka bir pencereden bakmak istiyorum. Burada çeşitli milli takımlarda hizmet etmiş Oğulcan var. Bizim faydalanamadığımız bir Oğulcan var. Onun da sıkıntılı olduğu bir ortam yaşıyoruz. İşin başka boyutları ben bu taraflarda olmasını istemiyorum. İki tarafın bir noktada buluşmasını istiyorum. Bakalım Zaman ne gösterecek. Oğulcan'ın oynamamasından üzüntü duyuyorum tabii ki" diye cevap verdi.

Brezilyalı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza hakkında ise deneyimli teknik adam, "Orada bildiğim kadarıyla taban 5. daha evvel ona uygun ceza verdikleri 8 tahmin etmek zor değil. Marcao'nun hareketi yanlış olabilir. Mümkün olan en yüksek cezayı verdiler. Galatasaray olarak doğal olarak cezaya itiraz edecek değiliz ama oyuncu bizim oyuncumuz. Ona sahip çıkmak da bizim görevimiz. O da hatasını anladı. Az ceza beklemiyordum. Ben gittiğim zaman daha önceden yazıyorlar zaten. Kulübümüzün, kurullarla ilgili zaten benim de yıllardır söylediğim şeylerin aynı fikirde olduğu çok açık" ifadelerini kullandı.

"Morutan'da ufak tefek şeyler kaldı"

Rumen futbolcu Olimpiu Moruan'ın transferiyle ilgili son durumunun sorusuna ise Fatih Terim, "Galatasaray kararlıdır bu konuda. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz. 14 yabancı maksimum. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var. İnşallah sonlandıracağız. Yüksek gibi görülebilir bonservisler ama maaşların daha az olduğu prensiple devam ediyor. Başkanımız transferlerde kendisi ilgileniyor. Yöneticilerimizle berabere başkanımıza teşekkür ederim. Morutan'ı beğendiğimizi söylemiştik. Serüvene nasıl başladığımızı da biliyorsunuz. Haberlerini alıyorum. Biraz beklerseniz. Ufak tefek şeyler kaldı. Herhalde kulübüz geldiği zaman kulübümüz bekletmez. O ve kafamızda bazı planlar da var. Tam olduğu zaman sizlerle paylaşırız. Yetenekli bir genci daha kapmak istiyoruz. Küçük bir nüans var" açıklamasında bulundu.

"Gençlere çok güveniyorum"

Genç futbolcuları sahada kenarında izlediğinde nasıl bir duygu içinde olduğunun sorulması üzerine Terim, "Türk futboluna birçok genç kardeşimizi hediye ettiğim söylenebilir. Onları da büyük oyuncu görmek insanı mutlu ediyor. Ben gençlere çok güveniyorum. Hayatım boyunca güvendim. Ben de genç antrenörlüğe başladım. Ben de genç futbolculuğa başladım. Şimdikilere güvenmemek elde değil. Z kuşağı yakında Florya'da da yer alacak. Bu yaş almış, tecrübeli dediğimiz doğru ve iyi oyuncuların bende olmayacağı anlamına gelmez. O karışımın fazlası genç olacak ama. Çok kısa süre girmesine rağmen Barış'ın birkaç hareketi beni mutlu etti. Bu yorgunluklarda paylaşımlar çok önemli. O gençler Galatasaray formasının büyüklüğünün, ne olduğuna varıp bu formayı o duygularla taşımasını sağlamak istiyoruz. Onları başarılı görmekten mutlu oluyorum" dedi.

Bu sezon uygulanan yabancı kuralı ile ilgili de düşüncelerini dile getiren Fatih Terim, "Algoritma gibi duruyor bu sınırlamalar. Matematiği iyi bileceksiniz. TFF'nin tasarrufunda olan bir şey. Listeyi gördünüz mü? Birçok konu var. A listesi bu B listesi bu dense daha kolay olur. Son yıllardaki Türkiye'nin yükselen Türkiye Ligi'nin kalitesi ve dışarıya ihraç ettiğimiz oyuncu sayısı göz ardı edilmemeli. Türk futbolunun kurtuluşunu herhalde bunda buldular. Açıklamalar beni doyurmuyor. Geçen sene ilan ettik diyorlar. Birçok sıkıntı olacak. Seneye 4 sonra 5 diyorlar. Böyle örnek var mı bilmiyorum. Yaptık oldu, biz de oynuyoruz. Diyecek bir şey yok. Çok şey var da... Sezona iyi başladık. Zaten ne dediğimize bakılıyor. Aman birkaç hafta sevk edilmeden idare edelim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Fatih Terim, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Morutan'ın transferinde ufak tefek şeyler kaldı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı 00:17 Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Saadet Partisi'nde Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün liderlik sözlerine imalı yanıt: Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam 23:12 Saadet Partisi'nde Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün liderlik sözlerine imalı yanıt: Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da 21:43 Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi 20:23 Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi 19:59 Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş 18:46 Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş
Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum 17:04 Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı 15:21 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı

Son Dakika Haberleri
18:56 Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı
18:48 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir
18:45 Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş
18:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
18:04 Çaykur Rizespor'a, Galatasaray'ın "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
17:54 Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
17:50 Tiyatrocu, Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! 4 yıla kadar hapsi isteniyor
17:48 Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den sert tepki! Yayıncı kuruluş topa tutuldu
17:46 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları
17:03 Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
Volkan Demirel canlı yayında Muslera'yı yere göğe sığdıramadı Volkan Demirel canlı yayında Muslera'yı yere göğe sığdıramadı         
00:47
Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçili sosyal medya hesabı kapandı Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçili sosyal medya hesabı kapandı         
23:58
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha         
21:15
İran, ticaret anlaşması yaparak Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu İran, ticaret anlaşması yaparak Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu         
20:02
Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi         
18:59
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları         
17:47
Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı         
16:05
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı         
15:19
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti         
10:19
Üniversiteye gidecek öğrenciler dikkat! Kocaeli'de kiralık evler tükendi, emlakçıda sıraya girdiler Üniversiteye gidecek öğrenciler dikkat! Kocaeli'de kiralık evler tükendi, emlakçıda sıraya girdiler         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 01:52:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: "Morutan'ın transferinde ufak tefek şeyler kaldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement