Fatih Terim: "Morutan'ın transferinde ufak tefek şeyler kaldı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferinde ufak tefek şeylerin kaldığını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip takımın oyun içinde çok yerde kalmasıyla ilgili gelen soruya, "Herhangi bir takımın oyun planına bir şey diyemem. Bunun çaresini bulacak kişi hakemlerdir. Burada yıllarca bunu söylüyorum, 'Vakit geçiştirmesi bir şey değiştirmez ben vakti sonra eklerim' yaklaşımı futbol adına doğru bir yaklaşım değil. Futbolun momentumu var. Öyle bir şey olmaz. Hakemin görevi oyunu oynatmaktır. İlk yarıda 4 kez doktor girdi. Sadece bunlar 5 dakika 58 saniye. 4 dakika verdi. Dolayısıyla rakip istediği gibi oynar. O onun düşüncesi. Bunu müsaade etmeyecek olan hakemlerimiz. Ben o tarafa doğru. Penaltı, ilk yarı Nelsson'un korner pozisyonu bence anlatmaya gerek yok. İkinci yarı enteresan bir pozisyon var. Diagne kaleciye faul yapmadı. Erken faul çaldı. ya gol olursa? Kendi oyuncularına çarptılar. Düdüğü erken çalınca VAR'ı da ortadan kaldırıyorsunuz. VAR hakemlerinin aktif hakemler olmasından yana değilim. 1 hafta sonra maç idare edecek. Geçen Babel'in ayağına basılmasına herkes penaltı dedi. Oradaki VAR kardeşimiz bu hafta Alanya'da sarı kart gösterdi. VAR ikaz etti. Gitti kırmızı kart gösterdi. Orta hakem ve VAR hakemi bence o uzmanlık alanına konsantre olmalı" diye konuştu.

"İki tarafın bir noktada buluşmasını istiyorum"

Çaykur Rizespor ile yaşanan olaylardan dolayı Oğulcan Çağlayan'ın oynayamamasının sorulması üzerine Terim, "Açıkçası ben açık yüreklilikle bu konular kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. Halletme noktasında iki tarafın profesyonelleri Florya'da müthiş bir çalışma yaptılar. Sonunda da oyuncular, rakamlar anlaşıldı. Ben de tüm samimiyetimle açıkladım. Ondan sonra TFF, Rizespor, Galatasaray arasında bazı konular gelişti. Ben bu konuların uzağında kalmak istiyorum. Başkanımız ve ikinci başkanımız hukuki tarafları anlattılar. Ben başka bir pencereden bakmak istiyorum. Burada çeşitli milli takımlarda hizmet etmiş Oğulcan var. Bizim faydalanamadığımız bir Oğulcan var. Onun da sıkıntılı olduğu bir ortam yaşıyoruz. İşin başka boyutları ben bu taraflarda olmasını istemiyorum. İki tarafın bir noktada buluşmasını istiyorum. Bakalım Zaman ne gösterecek. Oğulcan'ın oynamamasından üzüntü duyuyorum tabii ki" diye cevap verdi.

Brezilyalı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza hakkında ise deneyimli teknik adam, "Orada bildiğim kadarıyla taban 5. daha evvel ona uygun ceza verdikleri 8 tahmin etmek zor değil. Marcao'nun hareketi yanlış olabilir. Mümkün olan en yüksek cezayı verdiler. Galatasaray olarak doğal olarak cezaya itiraz edecek değiliz ama oyuncu bizim oyuncumuz. Ona sahip çıkmak da bizim görevimiz. O da hatasını anladı. Az ceza beklemiyordum. Ben gittiğim zaman daha önceden yazıyorlar zaten. Kulübümüzün, kurullarla ilgili zaten benim de yıllardır söylediğim şeylerin aynı fikirde olduğu çok açık" ifadelerini kullandı.

"Morutan'da ufak tefek şeyler kaldı"

Rumen futbolcu Olimpiu Moruan'ın transferiyle ilgili son durumunun sorusuna ise Fatih Terim, "Galatasaray kararlıdır bu konuda. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz. 14 yabancı maksimum. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var. İnşallah sonlandıracağız. Yüksek gibi görülebilir bonservisler ama maaşların daha az olduğu prensiple devam ediyor. Başkanımız transferlerde kendisi ilgileniyor. Yöneticilerimizle berabere başkanımıza teşekkür ederim. Morutan'ı beğendiğimizi söylemiştik. Serüvene nasıl başladığımızı da biliyorsunuz. Haberlerini alıyorum. Biraz beklerseniz. Ufak tefek şeyler kaldı. Herhalde kulübüz geldiği zaman kulübümüz bekletmez. O ve kafamızda bazı planlar da var. Tam olduğu zaman sizlerle paylaşırız. Yetenekli bir genci daha kapmak istiyoruz. Küçük bir nüans var" açıklamasında bulundu.

"Gençlere çok güveniyorum"

Genç futbolcuları sahada kenarında izlediğinde nasıl bir duygu içinde olduğunun sorulması üzerine Terim, "Türk futboluna birçok genç kardeşimizi hediye ettiğim söylenebilir. Onları da büyük oyuncu görmek insanı mutlu ediyor. Ben gençlere çok güveniyorum. Hayatım boyunca güvendim. Ben de genç antrenörlüğe başladım. Ben de genç futbolculuğa başladım. Şimdikilere güvenmemek elde değil. Z kuşağı yakında Florya'da da yer alacak. Bu yaş almış, tecrübeli dediğimiz doğru ve iyi oyuncuların bende olmayacağı anlamına gelmez. O karışımın fazlası genç olacak ama. Çok kısa süre girmesine rağmen Barış'ın birkaç hareketi beni mutlu etti. Bu yorgunluklarda paylaşımlar çok önemli. O gençler Galatasaray formasının büyüklüğünün, ne olduğuna varıp bu formayı o duygularla taşımasını sağlamak istiyoruz. Onları başarılı görmekten mutlu oluyorum" dedi.

Bu sezon uygulanan yabancı kuralı ile ilgili de düşüncelerini dile getiren Fatih Terim, "Algoritma gibi duruyor bu sınırlamalar. Matematiği iyi bileceksiniz. TFF'nin tasarrufunda olan bir şey. Listeyi gördünüz mü? Birçok konu var. A listesi bu B listesi bu dense daha kolay olur. Son yıllardaki Türkiye'nin yükselen Türkiye Ligi'nin kalitesi ve dışarıya ihraç ettiğimiz oyuncu sayısı göz ardı edilmemeli. Türk futbolunun kurtuluşunu herhalde bunda buldular. Açıklamalar beni doyurmuyor. Geçen sene ilan ettik diyorlar. Birçok sıkıntı olacak. Seneye 4 sonra 5 diyorlar. Böyle örnek var mı bilmiyorum. Yaptık oldu, biz de oynuyoruz. Diyecek bir şey yok. Çok şey var da... Sezona iyi başladık. Zaten ne dediğimize bakılıyor. Aman birkaç hafta sevk edilmeden idare edelim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL