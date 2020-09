Fatih Terim: "Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası" -2

- Fatih Terim: "Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası"

BAKÜ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon sakatlanan kaleci Muslere için, "Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Muslera bizim için önemli bir figür. Bir an evvel de dönmesi için gerek doktorlarımız, gerek kendisi çalışıyorlar" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim, uzun zaman sonra Bakü'de olmaktan çok sevinçli ve mutlu olduğunu belitti.

Galatasaray'ın Avrupa yolculuklarına alışkın bir takım olduğunu belirten Fatih Terim, "Her ne koşulda olursa olsun burada da mücadele etmek ister. Kura çıktığı zaman bizim için yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz, çok da iyi ağırladığımız bir yer. Onun için çok mutluyum. Bu akşam Karabağ maçını izleyeceğim ben de, Molde ile olan maçlarında başarılar diliyorum inşallah kazanırlar. Karabağ'la Neftçi'nin de çok iyi anlaşmadığını biliyorum. Futbolda genel bir kural vardır en önemli maç önünüzdeki maçlar. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. O yüzden tamamen buraya konsantreyiz. Rotasyona yarın karar vereceğim bazı oyuncularımızın durumu daha net değil ama bu süreci açıkçası yaşayacağız, bu gerçekle yaşayacağız yani. Perşembe yani yarın burada maç oynayacağız, cuma sabaha karşı İstanbul'da olacağız, belki bir yenileme antrenmanı veya değil. Cumartesi kampa gireceğiz, pazar maç oynayacağız. Nasipse geçersek perşembe yeniden maç oynayacağız, hafta sonu tekrar maç derbi oynayacağız. Nasip oldu geçersek tekrar oynayacağız. Bu atmosfere, bu yoğun tempoya takım oyuncularımızın alışkın olması lazım. Artık rotasyon değil de eğer mümkünse bir ve iki numaralı seviye rekabetinden doğan performans üstünlüğünü sahada yakalamak istiyorum. Bunun adına da pek rotasyon demek istemiyorum açıkçası. Her oynayan aynı görevi üstlenmeli, yapmalı diye düşünüyorum ki, ancak bu yoğun temponun altından kalkabilelim. Ama yarın karar vereceğim. 3-1'lik netice aldıktan sonra özellikle fiziki durumunu hesaba kattığımız zaman bazı oyuncularımızı bir sonraki maça veya riske, sıkıntıya sokmadan almak, bir diğeri de, diğer giren oyunculara daha fazla süre verip görmekti amacım. İyi de mücadele etmişlerdi, iyi koşmuşlardı. Baktığımız zaman aldığım oyunculara da dikkat edecek olursak bir tanesi 1,5-2 senedir az oynuyor, bir tanesi epeydir Mart'tan beri oynamayan bir ligin oyuncusu Babel. Arda'nın zaten söyledim diğer oyuncumuz da Sosa ve Feguli'ydi. Feguli de her sezonun başında yavaş yavaş ritmini, temposunu arttıran bir oyuncu. Herhangi bir sıkıntı ya da sebebiyet vermek istemedim açıkçası" dedi.

Terim,"Azerbaycan milli maçlarından bildiğim için dışarıda müthiş bir sevgi. Şimdi geldik aynı şekilde havalimanında, otelde, burada kendi evimizde gibiyiz ama tabi saha herkesin kazanmak istediği, isteyeceği bir yer olmalıdır. Onun içinde karşımızda Neftçi takımı da iyidir. Dikkat edeceğiz tabii ki, herkes kazanmak istiyor bundan doğal bir şey olamaz. Bu sezon da dahil olmak üzere son üç sezonda bu seviyelerde oynayan bir ekip Neftçi. Son maçta 2-0 mağlup oldular ama enteresandır bu sezon hiç deplasman maçı oynamadılar hep içeride oynuyorlar. Bizim maçta dahil olmak üzere dört maçtır içeride oynuyorlar. İlk defa bir yere giderlerse herhalde deplasmana gidecekler. Azerbaycan'da Galatasaray'ın sözü verebilirim tabii ki. Yeter ki bu pandemi bitsin. Bir kulübümüzle de konuşup belki 1-2 maça buraya gelebiliriz, birkaç maça veya kampa gelebiliriz veyahut bir vesile buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için gelmek isteriz tabii ki. Öyle bir yerden girdin ki bir de Fatih terim söz verirse yapar diye. Söz vermiş olayım. Onu da yapayım bari inşallah yaparız. Hep beraber burada güzel güzel birkaç gün geçiririz, ben de isterim. Oyuncularla bir arada olalım, biz daha yakın olalım. Bu sosyal mesafeyi inşallah sıcak mesafe ya göndeririz daha hoş olur" diye konuştu.

Muslera'nın sakatlığına değinen Fatih Terim, "Muslera'nın tabii ki ayağının kırılması bizim de orada kırıldığımız görülüyor. Oradan da dönemediğimiz görülüyor. Hiç geçen seneye de o mevzuya girmek istemiyorum açıkçası. Bir daha söyleyeyim çünkü 20 saniye oynanan bir oyun falan filan. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı. Muslera bizim için önemli bir figür. Kalemizde olmasında bizim için çok büyük bir güven vesilesi. Ama Allah beterinden saklasın diliyoruz. Bir an evvel de dönmesi için gerek doktorlarımız, gerek kendisi çalışıyorlar. Tabii ki olmasını isteriz ama olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Gerek Fatih, gerek Okan bizle devam edecekler. Onlar da inşallah aratmayacaklardır. Muslera'nın ayrıca futboldan burada bırakacağını düşünüyorum geldiği zaman da son senesi zaten sözleşmesinin. Herhalde bu mevzuda gündeme gelir. Ona da kulübümüz gerekli şeyi yapar düşünüyorum. Onun için bu kadar hizmet olmuş, olmaya da devam edeceği bir oyuncuya sahip içinde kendimizi mutlu addediyoruz" dedi.

Transfer konusuna değinen Terim, "Transfer konusuna gelirsek Galatasaraylılara ben söyledim bir şey olursa biz paylaşırız. Bakıyorum yine birçok isim var, onların bir çoğundan en azından benim haberim yok. O, yüzden kolay transfer de yapamıyor ekonomik durumdan dolayı. En iyisini yapmak için uğraşıyoruz hep beraber. Umarım niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyler yaparız. Ama şunu bilmeliler ki, Galatasaraylılar almış olmak için almak istemiyorum, yapmış olmak için de yapmak istemiyorum artı. Kafamda bir takım oluşturduğumda onlara uygun oyuncularımız da var bizim tespit ettiğimiz hem takımın yaş ortalamasını indirecek, hem de Galatasaray'a sonuçta değer kazandıracak, ekonomik anlamda da değer kazandıracak bir takım planlıyoruz. Olursa olur olmazsa da Galatasaray'ın Bu kadrosu da kadrosuyla da devam edeceğiz. Karalarda bağlamayız, söylenmeyiz de yani bu niye oldu demem demedik de ama hak eden bize uygun olursa eksik yerlerimiz sadece şu anda bahse geçen o mevkide değildir. Onun için bu zor sezonu karşılayabilecek bir takım sayısal olarak tabii ki, ben istiyorum. Her mevkiinin iki adamı da hazır olsun ve yahut ta birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim. Ama bizi Avrupa'dan şu anda veya son birkaç senedir ayıran en büyük özellik ekonomik koşullar. Dolayısıyla aramızdaki makası açan en önemli unsur budur" ifadelerini kullandı.