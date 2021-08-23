Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray'da cezalı Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ve sakatlığı bulunan Arda Turan forma giyemeyecek. Hatayspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf
Son Dakika › Spor › Fatih Terim, Nelsson'a formayı verdi! Galatasaray-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor