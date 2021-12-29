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Fatih Terim: "Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika

Fatih Terim: "Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız"

29.12.2021 09:12
Fatih Terim: "Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligde de uzaktayız. Maalesef sadece Avrupa kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ligde de uzaktayız. Maalesef sadece Avrupa kaldı. Orada da çok büyük başarı elde ettik. Bunların tam tersine. Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulübümüzün ve bizim ortaya koyduğumuz bu projeye güveniyorum" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a penaltılarda mağlup oldu ve elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İstemediğimiz şeyler oluyor. Böyle bir maçı da kaybediyoruz. Tek kale oynadığımız, 15-20'ye yakın pozisyon bulduğumuz maçı kaybediyoruz. Kaybettiğinizin penaltısı, 1-0'ı yok. Turu geçemediğimizde aynı şey benim için. Birkaç pozisyonda kendinden daha iyi olan pozisyonda olan kimseye pas vermedi. Kendileri atmak isteği herhalde. Ligde de uzaktayız. Maalesef sadece Avrupa kaldı. Orada da çok büyük başarı elde ettik. Bunların tam tersine. Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulübümüzün ve bizim ortaya koyduğumuz bu projeye güveniyorum. Gençlere de güveniyorum, hata yapacaktır. Yalnız samimiyetle belirtmek isterim ki kendim de dahil, Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim. Maçlar kaybediliyor. Bu sürprizler de oluyor. Hakeme tek şey soracağım. Çünkü bedelini ödemeyen tek kesim onlar. 4 tane daha korner olsaydı attıracak mıydı? Kulübümüzün ekonomik planı doğrultusunda futbolun geleceğine yaptığımız bu yatırıma çok güveniyorum. Hem önümüzdeki zaman dilimi içerisine başarıyı, hem de geliri sağlayacağına inanıyorum. Geliri sağlayacak bir yatırım olarak görüyorum. Biraz zaman gerekiyor gençlerimize. Umudumuzun var olduğunu da tekrarlıyorum" diye konuştu.

"OKAN'I VERMEMİZİN SEBEBİ OYNAMASIYDI"

Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralanmasının plan dahilinde olduğunu ifade eden Terim, "Okan'ı vermemizin sebebi oynamasıydı. Çok doğruydu. Nasıl Yunus'u verdiysek. Çok komik yorumlar duyuyorum. Bize karşı da en iyi oynamalarını söylüyoruz. Okan'ı maç eksiğini gidermesi için Süper Lig'de bir takıma verdik. Yunus bana iki defa geldi, gitmek istediğini söyledi. Çok da doğru yaptık. Oynayacak, geri dönecek. Okan'ı verirken, Fatih, İsmail, Muslera ve Cankat ile beraber 4 kişiydi. Muslera'nın sakatlığı aklımızda yoktu. Fatih kendisini başka takımda oynamaya daha hazır hissettiği için, evet dedik. İsmail'i iki sene Kayseri'de tecrübelendirdiğim için onu koydum. Başarısız olmuş olabilir. Hataları var mı evet. 15-20 tane oyuncu kiraya verdik. Kiraya verdiğimiz her oyuncumuzun gönlü razı olmadan göndermedik. Bu kadar gol kaçırdığımız bir ortamda kalecinize kızamazsınız. 38 tane şut atılmış. Burada artık söylenecek söz bizedir. Dediğim gibi, Galatasaray'a zarar verecek varsa kendim dahil hepsinin önüne geçerim. Müsaade etmem kendime de" şeklinde konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİRMİYOR YORUMLARI YAPANLARA SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM"

Fatih Karagümrük'ün eski Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin teknik ekibe katılmasıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Haberim yok. Yalanlar sırayla gidiyor. Ben hiç görüşmedim maç haricinde. Birçok kişi ön görülüyor. Klasik haline geldi son zamanlarda. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayı ile birleştirdiler. Türk futbolunun son 50 yılında her kademde bulundum. Çok da kalabalık ekiplerle çalıştım. Somut başarılı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan birçok ilki yapan, yeni ortaya konan bir çok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Eğer böyle bir başarı vara arkasında büyük bir ekip vardır. Kimse tek başına en üst seviyede bu kadar kalamaz. Bu tip yorumların en başta gecesini, gündüzüne katarak kendisine uzman olduğu alanda çalışan, büyük çaba sarf eden, dışarıdan başka güzel hayattan vazgeçen bu insanlara büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en kolay şeyi o bir şeyler başarmak için çalışan insanlara haksız yere konuşmaktır. Teknik direktör yetiştirmiyor yorumları yapanlara söyleyecek kelime bulamıyorum. Anlamak da zorluk çekiyorum. Böyle bir konu ne benle ne başkanla gündeme gelmedi. Dünyanın hangi takımında sürekli böyle bir ş gördünüz. 24 saat yaşayan organizasyon hepimiz birer parçasıyız. Tüm çalışma arkadaşlarım günün her anında bu takımın başarısı için çalışıyorlar. Benim yardımcı antrenörlerimi beğenenler olmadı hiç. Takviye olur mu, olur neden olmasın. Ben adamcağızla hiç görüşmedim. Bizim maçlara geldiğini biliyorum. Bana olan saygısını biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa, donanımlı, tecrübeli, gelecek vaat eden güçlü isimlere her zaman kapımız açık. Merak etmeyin ben Galatasaray için en doğru kararı veririm. Yarın sabah başkanla görüşeceğim. Konuşulacak o kadar konu var ki, çok başka yerlerdesiniz. Nedendir bilmiyorum. Gerekirse takviye de yapılır" değerlendirmesinde bulundu. Fatih Terim son olarak, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın yeteneklerinden şüphelerinin olmadığını ve daha da gelişeceğini söyledi.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/ İHA)

Fatih Terim: Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız

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Denizlispor, Galatasaray, Fatih Terim, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim: "Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
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