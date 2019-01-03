Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: "Ozan'ın Gitme Zamanı Devre Arası Değil"

Fatih Terim: "Ozan'ın Gitme Zamanı Devre Arası Değil"

1 saat önce

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Ozan Kabak'ın devre arasında takımdan ayrılma iddialarına açıklık getirerek, genç oyuncunun kalacağını açıkladı.

Fatih Terim:
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Ozan Kabak'ın devre arasında takımdan ayrılma iddialarına açıklık getirerek, genç oyuncunun kalacağını açıkladı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Galatasaray'da kalıyor. Devre arasında takımdan ayrılması yönünde birçok iddia ortaya atılan Ozan Kabak ile ilgili açıklama Teknik Direktör Fatih Terim'den geldi. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ozan elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacak. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ama o gün, bugün değil" ifadelerine yer verdi.

Deneyimli çalıştırıcının açıklamalarının ardından genç stoper, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, 'Hocam'la 1'likte' notunu düştü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Ozan Kabak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor
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