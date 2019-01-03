Fatih Terim: "Ozan'ın Heyecanını ve Hevesini Anlıyorum Ancak O Gün, Bugün Değil"
35 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncu Ozan Kabak'ın Avrupa'ya transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, genç oyuncu Ozan Kabak
'ın Avrupa
'ya transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ozan Kabak'ın Avrupa heyecanını anladığını belirten Terim, ancak bu transferin şu an için erken olduğunu söyledi. Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Galatasaray akademisinin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum hatta bulunmadığım süre boyunca her zaman dile getirdim. Burası bizim için, Galatasaraylılar için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak biz Galatasaraylılar olarak her zaman bize hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alcaklardır. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da olacak. Ancak o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek istedik. Avrupa büyük bir heyecan. Ben, kendisini anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:34 Kaynak: DHA
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