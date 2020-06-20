Fatih Terim paylaştı! Torunlar tribünde...

Fatih Terim, Instagram hesabından şu sözlerle fotoğrafı paylaştı: "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için"Süper Lig'in dönüşü şerefine, Misli.com'dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Fatih Terim, Instagram hesabından şu sözlerle fotoğrafı paylaştı:

"Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için"





Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı

Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir

Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü

Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak

Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı

Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu

Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün

Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak

Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu

Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti

Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı