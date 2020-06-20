Fatih Terim, Instagram hesabından şu sözlerle fotoğrafı paylaştı: "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için"Süper Lig'in dönüşü şerefine, Misli.com'dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
21.06.2020 02:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim paylaştı! Torunlar tribünde... - Son Dakika