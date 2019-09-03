Son Dakika Haberleri: Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi
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Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi

8 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle terbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini kaydetti.

Açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Giresunspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, ve Bursaspor'u da kurula sevk ettiği kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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