Fatih Terim: (Pres Eksikliği) Oyuncularımızın Tiplemeleri Şu An Buna Müsait Değil"
1 saat önce
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklaması İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in açıklaması İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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