Fatih Terim, PSV maçı öncesi takımdan ayrılacak futbolculara ilişkin konuştu: Onlar bizim kıymetlilerimiz

PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transferler ve Burak Elmas'ın açıklamalarına değinen Terim, "Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önüne bulundurarak hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"ARKADAŞLARIMIZIN HEPSİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ"

"Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önüne bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda, çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum. 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından şu an askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyuncularımıza saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. 1-2 küçük hatırlatma yapmadan da geçemeyeceğim. Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki Ağustos'ta, Eylül'de oynayacağımız maçlar olsun, maalesef bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet ya da mazeret olarak da söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz."

"BİZ 3 SEZONLUK BİR PROJEKSİYON DÜŞÜNÜYORUZ"

"Başkanların, yönetimlerin, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok, hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Biz 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz, yakın süre içerisinde de neler yapacağımızı, nelerle Galatasaraylıların karşılaşacağını hep beraber göreceğiz. Kimseden korkmadığımızın da bilinmesini isteriz. Her sahada herkesle oynarız, kazanırız, kaybederiz ama mücadelemizi sürdürürüz. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"3 ARKADAŞIMIZ DA BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır.

"SCHMIDT ÇOK SAYGI DUYDUĞUM BİR MESLEKTAŞIM"

PSV Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağımız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Avusturya ve Almanya'da çok önemli işler yaptı, şimdi de önemli bir görev üstlendi. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtılar ve istenen seviyeye iki taraf da ulaşamadı ama umarım, 2. maçımıza umutlu, bizi avantajlı kılacak bir sonuçla ayrılırız ancak dikkat etmemiz gereken bir takım.

"3 SENELİK PLANDA ÇOK ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNİ GÖRECEKLER"

Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebilir, aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz, bu bir fırsat transferidir, hareket edersiniz ama biz bir tarz belirledik. Galatasaray'a yakışan ekonomisiyle, tekniğiyle bir plan yaptık, ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Yarına da konsantreyiz, hiçbir şeyi bırakacak değiliz ama onların endişelerini anlıyorum, bazı mevkilerde eksikleri ben de hissediyorum. Her mevkide transfer her an olabilir, bize güvensinler.