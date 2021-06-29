Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1yendi. Bu karşılaşmanın ardından takımı analiz eden teknik direktör Fatih Terim, transferde öncelik verilecek mevkileri belirledi. Buna göre sarı-kırmızılılar, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferini bitirecek.

"STOPER VE SOL BEK TRANSFERİNİ BİTİRMELİYİZ"

Sabah'ın haberine göre; İmparator önceliği savunma hattına verdi ve "PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferlerini bitirmeliyiz" dedi. Terim'in mesajını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sol bek takviyesini bu hafta bitirmeyi planlıyor. Başkan Burak Elmas, transferde yöneticilerden Işıtan Gün'ü yetkilendirdi.

SOLDA İKİNCİ ADAY VAN AANHOLT

Yabancı kuralı da dikkate alınarak stoperde ilk hedef milli savunmacı Kaan Ayhan. Galatasaray'a 'Evet' diyen Kaan, kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesini bekliyor. Sol bekte Real Betis'ten Alex Moreno ismi masada. 28 yaşındaki İspanyol solağın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık maliyeti araştırılıyor. Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Hollandalı Van Aanholt da savunmanın solu için diğer aday. Öte yandan MLS'te Atlanta United forması giyen 19 yaşındaki George Bello için de araştırmalar yapılıyor.