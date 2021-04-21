Fatih Terim: "Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm" - Son Dakika

Fatih Terim: "Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm"

21.04.2021 22:32
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Son bir frikik ve takibi bize beraberliği getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Son bir frikik ve takibi bize beraberliği getirdi. Bu 1 puan bazen çok şeyler ifade edebilir. Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım. Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm" dedi. Terim, Avrupa Süper Ligi konusunda da UEFA ve FIFA'nın yanında olduğunu vurguladı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Maalesef bugün özellikle ilk yarıda çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Şöyle ki; topun hakimiyetinin bizde olması bizim için çok önemli. Topla pas oyununu iyi oynayan bir takımız. Bugün maalesef bunu yapamadık. Başarılı oyun kurma, üçüncü bölgede en iyi şekilde çalışma ve üçüncü bölgede doğru pozisyon almayı özellikle ilk 45 dakikada maalesef yapamadık. Rakibimizin de o ara birkaç tane atağı oldu. Hücum devamlılığını isteyen bir takımız. İkinci yarının çok kısa bir süresinde yapabildik. Bu yaparken bireysel bir hatadan gol yedik. Kontra presi de yapamadık. Kendimizi atakta daha fazla süreklilik, daha fazla pozisyon üretmek bizim en büyük özelliğimizdi. Bunları söylemek lazım. Birkaç başarılı kombinasyonlar var o da fazla değil. O da galibiyete yetmez. Son bir frikik ve takibi bize beraberliği getirdi. Bu 1 puan bazen çok şeyler ifade edebilir. 3 olmazsa son saniye 1 puanı almak önemli bir şeydir. Bizim için çok da iyi olmayan bir oyun oynamamıza rağmen mağlup olmayıp puan alıyorsak bu çok şey ifade ediyor demektir. Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım. Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm. 6 haftayı devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Daha çok zengin olmak isterken zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi?"

Avrupa Süper Ligi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Terim, "O günden beri gelişen olayları takip ediyorum. 12 kulübün bir başkaldırışı görünüyor. Açıkçası 1990'ların sonunda da böyle bir şeye esasında kalkıştılar. 20 takımlı gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup, pastanın büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Kimin ne kadar pay alacağı mevzusu. Artık zengin daha da zengin, daha çok zengin olmak isterken zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu noktada büyük kulüplerin taraftarlarının verdiği reaksiyonu gördüm. Çok da bunu önemsiyorum. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin futbolun geleceği için açıkçası iyi bir mücadele verdi. Bunun önüne de set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumuzu söylemek isterim. UEFA Başkanı'nın kulübümle ilgili açıklamalarının, kulübün hakkındaki sözleri hoşuma gitti. Bunu takip ettim. Çünkü açıkçası bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. 20 sene geçse de. Galatasaray 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğunu söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanlarda Türkiye'den çıkıp zirveye yükselebileceğini göstermesi açısından tarihi eşiklerden biriydi Türkiye adına. O yüzden bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinden kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizlerin 5 takımını birden yenerek, hiç mağlup olmadan UEFA Şampiyonu olan Galatasaray. O yüzden Ceferi'nin örneği bu yüzden hiç tesadüfi değildir. Bu noktada Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de ders çıkartmamız gerekiyor bundan. Her ne kadar zaman zaman yaptığımız bu başarılar o gün için Avrupa şampiyonu olmak unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray da hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp. Hala milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve onların umudu olan bir kulüp. Bizim bu büyüklüğü hatırlayıp, bu büyüklüğe göre hareket etmemiz ve kulübümüzün sahip olduğu kaynakları bu amaç doğrultuda kullanmamız gerekiyor. UEFA ve FIFA'nın bu konuda yalnız olmadığını ifade ediyorum. Bir futbol adamı olarak yanlarındayım" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Trabzonspor, Galatasaray, Fatih Terim, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Yasak Elma'da veda iddiası! Başrollerden biri diziden ayrılacak Yasak Elma'da veda iddiası! Başrollerden biri diziden ayrılacak Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu Hekimoğlu dizisinin yıldızı Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nun başrolü oldu Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı hayatını kaybetti Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı hayatını kaybetti         
22:43
Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız         
22:19
TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız! TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Prittle mi yapıştırdınız!         
21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı         
21:40
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı         
20:42
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti         
18:11
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu         
14:37
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 22:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: "Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei