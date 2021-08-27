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Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı - Son Dakika

Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı

27.08.2021 09:16

Randers maçındaki performansı ile dikkat çeken genç futbolcu Barış Alper, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgüler aldı. Terim, "Avrupa Ligi'nde olmayı çok istedik. Barış'ı PSV maçında koymuştum. Güzel hareketlerini kafamıza yazdık. Zamanı olduğunu düşündük. Taraftar istiyor ama sahaya atarsan hemen kaybedebilirsin genci. Daha taktik, teknik, özel çalışmalarına bile giremedi. Rakip sol beki oyundan çıkmak istedi, öyle bir oyuncu" dedi.

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Randers'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray adını gruplara yazdırdı.

Fatih Terim, karşılaşmanın ardından transfer gündemi, Randers maçındaki futbol ve gençler hakkında konuştu.

İşte Fatih Terim'in demeci:

"PES ETMEDİK"

"15-20 dakikalık tempo 8-10 pozisyon getirdi. İlk yarıda rakip kalemize gelmeden gol buldu. İlk yarıda golü bulabilsek ikinci yarı daha olabilirdi. Üç günde oynanan maçlara rağmen yüksek bir tempoydu. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum en azından. Taraftarımız bizimle olduğunda neler oluyor bunun da görmenin sevincini yaşıyorum.

Randers'ı perişan eden Barış Alper'e, Fatih Terim'den büyük övgü: Rakip onu görünce oyundan çıkmak istedi

"DAHA DA İYİ OLACAK"

Taraftarlarımız heyecanlı olarak bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama özellikle genç oyuncular için zamanlama çok önemli.Kaybetmemek için bunlara dikkat etmelisiniz. Barış'ı ilk PSV maçına koydum. Birkaç güzel hareketini kafamıza yazdık. Biraz daha zamanı olduğunu düşündük. Taktik, teknik, özel çalışmalarına bile daha çok giremedik. Ne kadar darbe alırsa alsın savrulmayan bir oyuncumuz. Hatta sol bek o kadar yoruldu ki sakatlanıp çıkmak istedi bence... Onlar bizim göz bebeklerimiz ama yaş alan gençler de vardır. Onları da unutmamak lazım. Umarım Barış ve onun gibileri kazanmaya devam ederiz."

Randers'ı perişan eden Barış Alper'e, Fatih Terim'den büyük övgü: Rakip onu görünce oyundan çıkmak istedi
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı

Galatasaray, Fatih Terim, Play Off, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı - Son Dakika Spor


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