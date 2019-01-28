Son Dakika Haberleri: Fatih Terim, Remy'i İstemedi

Fatih Terim, Remy'i İstemedi

23 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, santrfor pozisyonu için yönetimin anlaşmaya vardığı ve sarı kırmızılı formayı giymeye hazır hale getirdiği Loic Remy'i reddetti.

Fatih Terim, Remy'i İstemedi, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, santrfor pozisyonu için yönetimin anlaşmaya vardığı ve sarı kırmızılı formayı giymeye hazır hale getirdiği Loic Remy'i reddetti.

Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 3 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yönetimin Alan'dan sonraki ilk hedef olarak gördüğü Loic Remy'e Fatih Terim'den ret geldi. Menajerler aracılığıyla Remy ve kulübü ile görüşen ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, deneyimli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı. Dün sarı kırmızılı yönetim ile toplantıda bir araya gelen Terim'in 32 yaşındaki futbolcuyu, "Eski gücü yok, bize katkı vermez" diyerek reddettiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı yöneticiler, Terim'in Remy'i istememesi üzerine deneyimli çalıştırıcının listesinde yer alan santrfor adayları ile görüşmeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Galatasaray, Fatih Terim, Spor
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