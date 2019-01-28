Fatih Terim, Remy'i İstemedi
23 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, santrfor pozisyonu için yönetimin anlaşmaya vardığı ve sarı kırmızılı formayı giymeye hazır hale getirdiği Loic Remy'i reddetti.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, santrfor pozisyonu için yönetimin anlaşmaya vardığı ve sarı kırmızılı formayı giymeye hazır hale getirdiği Loic Remy'i reddetti.
Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 3 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yönetimin Alan'dan sonraki ilk hedef olarak gördüğü Loic Remy'e Fatih Terim'den ret geldi. Menajerler aracılığıyla Remy ve kulübü ile görüşen ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, deneyimli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı. Dün sarı kırmızılı yönetim ile toplantıda bir araya gelen Terim'in 32 yaşındaki futbolcuyu, "Eski gücü yok, bize katkı vermez" diyerek reddettiği öğrenildi.
Sarı kırmızılı yöneticiler, Terim'in Remy'i istememesi üzerine deneyimli çalıştırıcının listesinde yer alan santrfor adayları ile görüşmeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:42 Kaynak: DHA
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