Fatih Terim: "Rizespor ile içeride oynamak kolay değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Rizespor ile içeride oynamak kolay değil' - Son Dakika Spor

Fatih Terim: "Rizespor ile içeride oynamak kolay değil"

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Rize deplasmanında oynamanın kolay olmadığını söyledi.

Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Rize deplasmanında oynamanın kolay olmadığını söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim Rizespor ile evinde maç oynamanın çok kolay olmadığını ifade etti. Terim iki günden bu yana hasta olduğunu belirterek, "Güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini vermeye başladık. Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil. Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırılmıştı. Onu da kazanmış oluruz. Lig hepimize ikinci yarı hayırlı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" diye konuştu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Fatih Terim, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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