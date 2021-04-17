Fatih Terim: Sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz

"İsmim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış"

"Matematiksel şansı devam ediyorsa Galatasaray'da ümit var demektir"

"Galatasaray itibarının zedelenmesine müsade etmez"

İSTANBUL,- Fatih Terim, "yapalım. Şu çok önemli. Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsade etmez" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oyuncularından bir reaksiyon beklediğini dile getiren Fatih Terim, "Hepimiz için kötü bir haftaydı. Puan kayıplarından ötürü hepimiz üzgünüz. Galatasaray böyle durumlarda asla vazgeçmez ve karakter koyar. Tüm başarıların altında bu yatıyordur Galatasaray'da. Matematiksel şansı devam ediyorsa Galatasaray'da ümit var demektir. Böyle bir reaksiyon bekliyorum. Bunu da çok zaman yaptık. Bazı konuları herkes merak ediyor, biliyorum" diye konuştu."İSMİM NEREYE YAZILMIŞSA YANINA GALATASARAY YAZILMIŞ"Galatasaray terbiyesine nerede olursa olsun özen gösterdiğini belirten Terim, "'Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesine müsade etmez. Galatasaray, kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir. Dünyanın her tarafında ismim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış. Neredeyse kapısından 50 yıl önce girdiğim Galatasaray terbiyesine özen göstermişim" ifadelerini kullandı."SAHADA FORMASINI ISLATAN FUTBOLCULARA KİMSE DOKUNAMAZ"

Sahada formasını ıslatan futbolculara kimsenin dokunamayacağını belirten Terim, "Kendimi herhangi bir sıradan antrenör gibi görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının da böyle görmediğini hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray Divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 seneye varan Galatasaray üyesiyim. Harekat halindeki trene yoldan binmedim. Ortasından seyretmeye gittiğim bir film hakkında yorum yapmayalım. Futbolla ilgili yorumlar yapalım. Şu çok önemli. Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsade etmez. Benim takımımla ilgili kulübümle ilgili camiamla ilgili düşüncelerimi öğrenmiş oldunuz" şeklinde konuştu.