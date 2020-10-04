5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, soyunma odasına gitti. Terim, dördüncü hakeme tepki göstererek bu kararı aldığı öğrenildi.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti.
Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti.
"ALIN KENDİNİZ OYNAYIN"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek sahayı terk etti.
MAÇTAN ÖNCE ROTASYON AÇIKLAMASI
Mücadeleden önce Kasımpaşa karşısında kadroda rotasyon yapmak zorunda olduklarını ifade eden Terim, "Muhakkak ki bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Bize böylesi mantıklı geldi. Kaleciyi saymazsak, yüzde 40-50 değişiklikle geldik. 5 de hakkımız var. Ekonomik olarak kullanabiliriz fiziğimizi. Değişiklikler olacak. Böylesini uygun gördüm" dedi.
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:03 - Kaynak: İHA
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