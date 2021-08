Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik

"Çok farklı bir şey beklerken, bu hayal kırıklığı"

"Benim ilacım forma"

"Bazen acı ders verir hayat, o da bunlardan bir tanesi""Bugün kaybedebilirdik de""Transfer için çalışıyoruz""Orta saha için transfer düşünüyoruz""Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Kaan ÜLKER/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "UEFA zaten önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben ona öyle bir kura çekeyim' dediler. Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. UEFA bizi düşündü, onların yeri burası dedi" ifadelerini kullandı.Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "3'üncü günler maç oynuyoruz, bu sıcakta oynuyoruz, seyahatler yapıyoruz... Bunların hepsi tamam. 15-45'inci dakikalar arası var ki muhteşem top oynuyoruz, 5-6 kaçıyor, kaçıyor da kaçıyor. En kötü 2-0 girebilirdik araya. Bu başka bir oyun demektir ama 2-1 her zaman umuttur. Biz de aynısı olsa, 2-2 yapıyoruz deriz. Ama 2-0, 3-0 başka bir şey. Biz bunları atamadık. Çok basitleri atamadık, basit pasları kullanamadık. 2-0 da bitebilirdi ama maalesef topu kaybettiğimiz yerle, gol yediğimiz yer arasında 3'e 1'iz. Bu biraz açıkçası üzdü bizi. Daha rahat bir oyun oynayacaktık. İkinci yarının bir bölümünde zaten düşeceğimiz aşikar, bunu ancak skor ve rahat bir oyunla, bol pasla belki fizik düşüklüğümüzü halledebilirdik ama hele hele bir de 60'dan sonra çıkarken bir gol yiyince düştükçe düştük. Bazı oyuncularımız artık fiziksel olarak gitmez oldu. Sonra da 3-2 de kaybedebilirdik, maalesef pozisyonlar verdik. Burada akılda olmayan Alex'in çıkışıydı. Midesinde problem oldu. Denedik, 'Ağrım var' deyince çıkardık. Buna rağmen Galatasaray 2-0 öne geçtiyse, kazanmalı. Bunun herhangi bir pardon'u yok yani" diye konuştu."BENİM İLACIM FORMA"Diagne ve Mostafa'nın yaşadığı şanssızlığın sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Ben ilaç olsa da versem, benim vereceğim ilacım forma. 9 numarayı veriyorsak ilaç odur. O olmuyorsa hiçbir şey olmaz ilaç. Pozisyona girmeleri sevindirici. Atarlar onlar, golcüler. Diagne yorgun olduğu için çıkardım. Kolay değil. Ağır da bir vücut. Orta sahalar, defanslar sevindirici ama esas beklediklerimiz de atarsa olay kendiliğinden çözülmüş olur" açıklamasında bulundu."BAZEN ACI DERS VERİR HAYAT, O DA BUNLARDAN BİR TANESİ"Takımın ikinci yarı performansında yorgunluğun etkisinin sorulması üzerine Terim, şu cevabı verdi: "Yüzde yüz yorgunluk, bunun tek anlatımı o. Kolay bir şey değil. Oraya iş varmadan işi bitirmeliyiz diye plan yaptık, doğru da gitti açıkçası. İlk yarı bakıyorum Diagne, Kerem, Barış, Morutan, Alex, Berkan gayet iyi, istediklerimizi yaparak, hatta herkese de keyifli anlar yaşatarak, rahat rahat girdiler pozisyonlara ama maalesef hiç pozisyon yokken, aklınızda bir şey yokken içeri girerken gol yiyorsunuz, bu sizi sarsıyor. 'Acaba'yı sokuyor kafanıza. En son santrada çıkarken kaptırdığımız golle ki bunu kritik maçlarda da yapıyoruz; önleyemedik de kaptırdıktan sonra. Bu tip maçlar bazen aklınızda fikrinizde olmayacak, gidişata uymayacak bir sonuç bu ama öğrenecekler. Gençler tecrübelenecekler. Zamanla öğrenecekler. Bazen acı ders verir hayat, o bunlardan bir tanesi.""BUGÜN KAYBEDEBİLİRDİK DE"Oyunculardan memnun olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu hatalar olacak, ben memnunum bütün oyuncularımdan. Bazen istemediğiniz işler oluyor. Ne kadar dikkat etseniz de ne kadar teoride anlatsanız da pratik de öğretseniz de ısrarla, bazen oluyor o maç anında, o atmosferde. Biz o hataları en aza indirmeye çalışacağız. Onlar benden daha çok üzülmüştür. Bugün kaybedebilirdik de. Çok farklı bir şey beklerken, bu hayal kırıklığı ama hiçbir oyuncum beni hayal kırıklığına uğratmadı. Uğratsa da ben kimseyle paylaşmam, kendim hallederim" dedi."ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ KURA ÇEKTİK"Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki rakiplerini de değerlendiren Terim, "UEFA zaten önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben ona öyle bir kura çekeyim' dediler. Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. UEFA bizi düşündü, onların yeri burası dedi. En ağır kurayı biz çektik, zor takımlar ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Onların atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız inşallah" ifadelerini kullandı."TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Transfer çalışmaları hakkında gelen soruya ise Terim, "Bir yandan bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor, artık sonuna geldik. Bazılarıyla ilişkimiz devam ediyor. Birkaç günde onları da hallederiz inşallah. Ne olursa olsun, gidenlerle, gelenlerle UEFA listesini verinceye, federasyona listeyi verinceye kadar zamanımız var, çalışıyoruz" şeklinde konuştu."ORTA SAHA İÇİN TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"Orta saha performansını da değerlendiren Terim, "Her zaman bir Melo, her zaman bir Fernando bulamıyorsunuz. Açıkçası o mevkiler tabii futbol anlayışımda önemli bir yere sahip. Bakalım daha var transfere. Her şey olabilir. Biliyorsunuz zaten Gedson'u oraya almıştık, Seri'yi oraya almıştık; bakalım daha var. Taylan da bize çok iyi işler yaptı, belki hataları olabilir ama bir kenara atmayalım onu da. Kaptırdıktan sonra 50 metre var, o top kesilse şu an onu konuşmuyorduk. Taylan da Berkan da bize lazım oyuncular. Orta saha için transfer düşünüyoruz. Gedson'u düşündüğümüze göre çok açık zaten" dedi."MİLLİ ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Fatih Terim, son olarak ise milli ara hakkında konuştu. Arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Aşağı yukarı 11 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Kalan oyuncularla en iyi şekilde değerlendireceğiz. 1-2 maç oynayacağız bu arada. Sonuç olarak dinlenmekte yarar var. Önümüz de öyle çünkü. Trafik bir hayli karışık. Artık futbolda çarşambalar, perşembeler, cumartesiler, pazarlar hep dolu. Profesyonel futbolcular buna göre hazırlayacak kendini" açıklamasında bulundu.