Fatih Terim: Serdar ve Eren ile Çalışma Kültürlerimizin Farklı Olduğunu Düşünüyorum"
1 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, Serdar Aziz
ve Eren Derdiyok
ile ilgili açıklamada bulundu. İki oyuncuyu da sevdiğini kaydeden Terim, emekleri için kendilerine teşekkür etti.
Alınan kararın bir günlük bir karar olmadığına değinin Fatih Terim, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bu güne kadarki emekleri ve katkıları için hem kendi adıma hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum" dedi. - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi
Ozan Kabak, Sezon Sonuna Kadar Galatasaray'da Kalacak
Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak
Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı