Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: Serdar ve Eren ile Çalışma Kültürlerimizin Farklı Olduğunu Düşünüyorum"

Fatih Terim: Serdar ve Eren ile Çalışma Kültürlerimizin Farklı Olduğunu Düşünüyorum"

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile ilgili açıklamada bulundu.

Fatih Terim: Serdar ve Eren ile Çalışma Kültürlerimizin Farklı Olduğunu Düşünüyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile ilgili açıklamada bulundu. İki oyuncuyu da sevdiğini kaydeden Terim, emekleri için kendilerine teşekkür etti.

Alınan kararın bir günlük bir karar olmadığına değinin Fatih Terim, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bu güne kadarki emekleri ve katkıları için hem kendi adıma hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Serdar Aziz, Fatih Terim, Spor
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