Fatih Terim soğuk rüzgarlar estirdi! Onyekuru yetişti ve...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hem yönetime hem de oyuncularının dikkatini çekti.



Özellikle 90 dakika sonrası düzenlenen basın toplantısında Radamel Falcao transferinin henüz sonuçlanmaması ile ilgili olarak Terim, "Başkanımızın, yönetimizin beyanatı da şeffaflık yönünde. Hatta bazen fazla şeffaf oluyorlar, açıklanmaması gereken şeyleri de açıklıyorlar" ifadelerini kullanarak, bir bakıma daha iş bitmeden Falcao ile fotoğraf çektiren ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu hareketine de göndermede bulundu.



Tecrübeli teknik adam ayrıca, yöneticilerin ve kulüp profesyonellerinin de ellerinden geleni yaptığını belirtirken, "Falcao'yu hangi hoca istemez. Bizim orta saha ve stoper ihtiyacımız da var" yorumunu yaptı.



'Hemen kendinize gelin'



Soyunma odasında adeta buz gibi bir hava estiren Terim'in, son dakikada rakibin attığı golle yaşanan puan kaybı sonrasında ise futbolcularını adeta fırçaladığı ve "Bir an önce kendinize gelmeniz gerekiyor. Artık vaktimiz yok. Kayserispor maçı öncesinde hemen toparlanın ve kendinize gelin" dediği bildirildi.



Tam zamanında Onyekuru!



Önceki gün bir hayli sinirli olduğu gözlemlenen Fatih Terim'in kızgınlığını, Monaco'ya transfer olan ve dünkü idmanda takımı ziyaret eden Henry Onyekuru aldı.