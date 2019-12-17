Fatih Terim: "Sonuç almak isteyen bir Galatasaray vardı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Sonuç almak isteyen bir Galatasaray vardı' - Son Dakika Spor

Fatih Terim: "Sonuç almak isteyen bir Galatasaray vardı"

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor karşısında sahada sonuç almak isteyen bir Galatasaray olduğunu söyledi.

Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor karşısında sahada sonuç almak isteyen bir Galatasaray olduğunu söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu'na kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, oyun ağırlığını koyan bir takım olduğunu ifade ederek, "Zorlu bir skor oldu ama zorlu maç olmadı. 1. dakika ile beraber 93. dakikaya kadar istediği zaman istediği her şeyi yapan, ne lazım olsa alabilecek bir Galatasaray vardı. 2-0'lık mağlubiyetten sonra rakibi ciddiye aldık. Dolayısıyla ilk yarı özellikle sağ taraftan altıpasa getirdiğimiz topları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi.


Bana göre Galatasaray bugün kendine yakışanı yapmıştır. Burada lazım olan skor neyse onu aldı. Uzun süre sonra göze hoş gelen bir futbol oynadı. Rakibimiz dengimiz değil ama mağlup olabiliyorsunuz. Bugün ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan sonuç almak isteyen bir Galatasaray vardı. Bize yakışanı yaptık" şeklinde konuştu.


"Kimin ne söylediği beni ilgilendirmiyor"


Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın kendisi ile ilgili aktardıkları hakkında yorum yapan Terim, "Beni fazla ilgilendirmiyor. Hafa sonu önemli maçımız var. Biz hasar tespitine bakıyoruz. Daha ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galatasaray camiası. Biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz. Her camiaya saygı duyuyoruz. Karşılığını da beklemek kadar doğal bir şey olamaz. Ne söylediği beni ilgilendirmiyor" açıklamasını yaptı.


"Gökhan Çıra bir hafta önce fıtık ameliyatı olmuş"


Başarılı teknik adam, mücadele öncesinde rakip takım teknik direktörü Gürses Kılıç'a Gökhan Çıra'yı sorduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:


"Bizim genç takımımızda oynamış, merak ettim. Bir hafta evvel fıtık ameliyatı olmuş, bir hafta sonra da yedek kulübesine girmiş. Bu yüzden sormak istedim." - İSTANBUL

Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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