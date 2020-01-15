Fatih Terim söylemişti, 60 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu!

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Galatasaray ile Benfica'yı karşı karşıya getiren maçta Portekiz ekibi, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmıştı. Kadroda bulunan genç isimlerden biri de 20 yaşındaki Gedson Fernandes idi...



Fatih Terim, maçtan önce kendisine sorulan 'rotasyon' sorusuna "Yapılan algıya da çok fazla itibar etmemek lazım, 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmiyor gibi. Gedson Fernandes, Cervi, Salvio... Bunların hepsi daha düne kadar bu takımın çok değerli oyuncuları. Hatta bazılarını önümüzdeki günlerde değişik yerlerde görebiliriz." cevabını vermişti.



Terim'in 'Farklı yerlerde görebiliriz' dediği Portekizli futbolcu, Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'a 60 milyon euroya transfer oldu. Fernandes, 18 aylığına Tottenham'a kiralanırken sözleşmede 60 milyon euro satın alma opsiyonu eklendi.



İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATMIŞTI...



Gedson Fernandes, Benfica formasıyla ilk maçına o sene Fenerbahçe karşısında çıkmıştı ve Kadıköy'de 1-1 biten maçta takımının golünü atmıştı.



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