Fatih Terim söylemişti, 60 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim söylemişti, 60 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu! - Son Dakika Spor

Fatih Terim söylemişti, 60 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu!

6 saat önce

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Galatasaray ile Benfica'yı karşı karşıya getiren maçta Portekiz ekibi, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmıştı.

Fatih Terim söylemişti, 60 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu!, System.String[]

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Galatasaray ile Benfica'yı karşı karşıya getiren maçta Portekiz ekibi, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmıştı. Kadroda bulunan genç isimlerden biri de 20 yaşındaki Gedson Fernandes idi...


Fatih Terim, maçtan önce kendisine sorulan 'rotasyon' sorusuna "Yapılan algıya da çok fazla itibar etmemek lazım, 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmiyor gibi. Gedson Fernandes, Cervi, Salvio... Bunların hepsi daha düne kadar bu takımın çok değerli oyuncuları. Hatta bazılarını önümüzdeki günlerde değişik yerlerde görebiliriz." cevabını vermişti.


Terim'in 'Farklı yerlerde görebiliriz' dediği Portekizli futbolcu, Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'a 60 milyon euroya transfer oldu. Fernandes, 18 aylığına Tottenham'a kiralanırken sözleşmede 60 milyon euro satın alma opsiyonu eklendi.


İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATMIŞTI...


Gedson Fernandes, Benfica formasıyla ilk maçına o sene Fenerbahçe karşısında çıkmıştı ve Kadıköy'de 1-1 biten maçta takımının golünü atmıştı.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Fatih Terim, Tottenham, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı
Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! Yeni Malatyaspor'dan gönderilen Sergen Yalçın: Karara şaşırdık Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

Son Dakika Haberleri
19:44 Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti - Son Dakika Spor
19:42 Mesut Özil'den Fenerbahçe yanıtı: "Heyecanlıyım" | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
19:41 Hidayet Türkoğlu: Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum - Son Dakika Spor
19:38 Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
19:32 Steven Nzonzi için açıklama: "İstememek beyinsizliktir" | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
19:22 Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika Spor
18:45 Yeni Malatyaspor'dan gönderilen Sergen Yalçın: Karara şaşırdık - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 19:52:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim söylemişti, 60 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]