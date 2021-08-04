Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler ilk 11'de karşılaşmaya başlayacak

Galatasaray, 5 Ağustos Perşembe günü Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoç ekibi St.Johnstone'la karşılaşacak. Bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yeni transferlere ilk 11'de şans vermeye hazırlanıyor.

SACHA BOEY, VAN AANHOLT VE BERKAN KUTLU İLK KEZ SARI-KIRMIZI FORMAYI GİYECEK

Hürriyet'in haberine göre; Perşembe günkü karşılaşmada Galatasaray'ın 2021-22 sezonundaki yeni bekleri ilk kez forma giyecek. Fatih Terim, sağ bekte DeAndre Yedlin'in yerine Rennes kulübünden transfer edilen Sacha Boey'i ilk 11'de görevlendirecek. Sol bekte ise bu kez PSV ile oynanan maçların aksine Ömer Bayram değil, yeni transfer Patrick van Aanholt olacak. Orta sahada da Galatasaray'da PSV maçlarına göre önemli bir değişim yaşanacak. Galatasaray'ın yaklaşık 1 ay boyunca transferi için yoğun mesai harcadığı ve Terim'in yeni sezonda ideal 11'ine koymayı düşündüğü Berkan Kutlu, Galatasaray forması ile ilk maçına çıkacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın St.Johstone karşılaşmasında sahaya Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mohamed'den oluşan ilk 11'le çıkması bekleniyor.