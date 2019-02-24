Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Stadyumu'nda Kar Temizleme İşlemleri Sürüyor

Fatih Terim Stadyumu'nda Kar Temizleme İşlemleri Sürüyor

22 dakika önce

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için Fatih Terim Stadyumu'ndaki kar temizleme işlemleri aralıksız devam ediyor.

Fatih Terim Stadyumu'nda Kar Temizleme İşlemleri Sürüyor, System.String[]
Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir- Bursaspor müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için Fatih Terim Stadyumu'ndaki kar temizleme işlemleri aralıksız devam ediyor.

Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya tarafından ertelenmişti. Bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen saat 19.00'da kaldığı yerden devam etmesi beklenen müsabakanın sorunsuz oynanabilmesi için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, stadın zemininde oluşan karların temizlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Görevliler, sabah saatlerinden itibaren başladıkları kart temizleme işlemini maç saatine kadar sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

Bursaspor, Başakşehir, Fatih, Spor
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