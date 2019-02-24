Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Stadyumu'nda Temizleme Çalışmaları Sürüyor

Fatih Terim Stadyumu'nda Temizleme Çalışmaları Sürüyor

6 dakika önce

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ve bu akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakası için Fatih Terim Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Fatih Terim Stadyumu'nda Temizleme Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ve bu akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakası için Fatih Terim Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak yağış, stat çevresinde hala etkisini sürdürüyor.

Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya tarafından ertelenmişti. Bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen saat 19.00'da kaldığı yerden devam etmesi planlanan mücadele için ekipler kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kepçe ve kar küreme araçlarının da eşlik ettiği çalışmalar öncesi zeminin durumu düne nazaran iyi gözükse de yer yer bozulmalar göze çarpıyor. Bunun yanında Bursasporlu futbolcular da karşılaşmaya yaklaşık 1.5 saat kala sahaya çıkarak zemini kontrol etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi

Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Stadyumu'nda Temizleme Çalışmaları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]